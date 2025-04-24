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        Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada

        BATMAN'da sınıf öğretmeni Metin Elikçi, nefes borusuna cisim kaçan ilkokul öğrencisi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:32 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:35
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        Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada
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        BATMAN'da sınıf öğretmeni Metin Elikçi, nefes borusuna cisim kaçan ilkokul öğrencisi A.İ.’yi (7), Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

        Güneykent Mahallesi’ndeki Karatay İlkokulu’nda 18 Nisan'da sınıf öğretmeni Metin Elikçi, bahçede nöbetçi olduğu sırada öğrencisi A.İ.'nin nefes almakta zorlandığı fark etti. Elikçi, Heimlich manevrası uyguladığı öğrencisinin nefes borusundaki yabancı cismi çıkarıp, tekrar nefes almasını sağladı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        2 yıldır Karatay İlkokulu'nda olan sınıf öğretmeni Metin Elikçi, “Bahçe nöbetim sırasında yanıma 3-4 öğrenci geldi. İçlerinden bir tanesinin gözleri kırmızıydı. Kendisiyle konuştum problem ne diye. Bana boğazını işaret etti. Tabii o esnada ben de nefes alamadığını fark ettim. Hemen arkasına geçip, Heimlich manevrası uyguladım. Daha sonra rahat bir şekilde nefes almaya başladı. Rahat nefes aldıktan sonra kendisine sarıldım. Korkmaması gerektiğini söyledim. Onu teselli ettim. O da biraz rahatladı. Sonra kendisini idareye teslim ettim. Bu da almış olduğum ilk yardım eğitiminin önemini bize yaşayarak gösterdi. Bunu yaşayarak tecrübe ettik. Diğer öğretmenlere de benim buradan tavsiyem, böyle bir durumla karşı karşıya geldiklerinde sakin kalmaları ve aldıkları eğitimi rahat bir şekilde uygulamalarıdır" diye konuştu.

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