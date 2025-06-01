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        Batman'da oynanan müzikalin geliri köy okulu atölyesi için kullanılacak

        BATMAN'da oynanan 'Bir Garip Orhan Veli Müzikali' oyunun tüm geliri, eğitime destek amacıyla bir köy okulunda kurulacak atölye için harcanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 17:12 Güncelleme: 01.06.2025 - 17:15
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        Batman'da oynanan müzikalin geliri köy okulu atölyesi için kullanılacak
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        BATMAN'da oynanan ‘Bir Garip Orhan Veli Müzikali’ oyunun tüm geliri, eğitime destek amacıyla bir köy okulunda kurulacak atölye için harcanacak.

        Batman'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından eğitime destek amacıyla organize edilen ‘Bir Garip Orhan Veli Müzikali’ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda seyirci karşısına çıktı. Tiyatro oyuncusu Reha Özcan ve ekibi tarafından oynanan oyunun tüm geliri kentte bir köy okulunda yapılacak olan akıl ve zeka oyunları atölyesi için kullanılacak.

        ‘BURAYA GELİP OYNADIĞIM İÇİN İNANILMAZ MUTLUYUM’

        Batman'da oyun oynadığı için çok mutlu olduğunu ifade eden oyuncu Reha Özcan, “Uzun yıllar sonra Batman'da ilk defa oynayacağım. KAHEV için geldik. KAHEV burada çok önemli bir organizasyon yapıyor. Buranın bütün gelirlerini eğitime yönlendiriyor. KAHEV ile bundan önce de bir sürü çalışma yaptım. Bilimin ve eğitimin gelişmesine katkısı olan her yerde mutlaka sanat olması gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince bu konuda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok keyifli bir oyun oldu. Çok büyük bir ilgi gösterdiler. Kapalı gişe oynadık oyunu. Teşrif ettikleri için minnettarım seyircimize. Umarım bundan sonra da eğitime, bilime, sanata katkılarını hiçbir zaman eksik etmezler. Buraya gelip oynadığım için inanılmaz mutluyum. Gurur duyuyorum" dedi.

        ‘ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

        Oyuna ilişkin çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Orhan Başer, “2 saat boyunca inanılmaz bir yetenek karşısında sanata doyduk. Buraya gelerek, izleyerek eğitime destek veren tüm sanatseverlere teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan bizi kırmayarak buraya gelen sanatçı Reha Özcan ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimize ve eğitime, ülkemizin geleceğine destek vermeye devam edeceğiz. Yapılan gösterinin tüm gelirleri yine Batman'da bir köy okulumuza akıl ve zeka oyunları atölyesi yaparak kullanılacak. Destek veren tüm sanatseverlere çok teşekkür ediyoruz. Salondan çok olumlu bir geri dönüş aldık" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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