Batman'da oynanan müzikalin geliri köy okulu atölyesi için kullanılacak

BATMAN'da oynanan ‘Bir Garip Orhan Veli Müzikali’ oyunun tüm geliri, eğitime destek amacıyla bir köy okulunda kurulacak atölye için harcanacak.

Batman'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından eğitime destek amacıyla organize edilen ‘Bir Garip Orhan Veli Müzikali’ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda seyirci karşısına çıktı. Tiyatro oyuncusu Reha Özcan ve ekibi tarafından oynanan oyunun tüm geliri kentte bir köy okulunda yapılacak olan akıl ve zeka oyunları atölyesi için kullanılacak.

‘BURAYA GELİP OYNADIĞIM İÇİN İNANILMAZ MUTLUYUM’

Batman'da oyun oynadığı için çok mutlu olduğunu ifade eden oyuncu Reha Özcan, “Uzun yıllar sonra Batman'da ilk defa oynayacağım. KAHEV için geldik. KAHEV burada çok önemli bir organizasyon yapıyor. Buranın bütün gelirlerini eğitime yönlendiriyor. KAHEV ile bundan önce de bir sürü çalışma yaptım. Bilimin ve eğitimin gelişmesine katkısı olan her yerde mutlaka sanat olması gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince bu konuda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok keyifli bir oyun oldu. Çok büyük bir ilgi gösterdiler. Kapalı gişe oynadık oyunu. Teşrif ettikleri için minnettarım seyircimize. Umarım bundan sonra da eğitime, bilime, sanata katkılarını hiçbir zaman eksik etmezler. Buraya gelip oynadığım için inanılmaz mutluyum. Gurur duyuyorum" dedi.