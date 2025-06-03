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        Şizofreni hastasının rehin aldığı annesi, babası ve kız kardeşi kurtarıldı (2)

        İKNAİDİLEN ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDISason ilçesinde elindeki tahra ile annesi, babası ve kız kardeşini rehin alan, şizofreni hastası olduğu belirtilen Ömer Murat G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 17:22 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:25
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        Şizofreni hastasının rehin aldığı annesi, babası ve kız kardeşi kurtarıldı (2)
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        İKNAİDİLEN ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Sason ilçesinde elindeki tahra ile annesi, babası ve kız kardeşini rehin alan, şizofreni hastası olduğu belirtilen Ömer Murat G., polis ekiplerinin ikna çabası sonucu evden çıkarıldı. Ömer Murat G., sağlık kontrolü için ambulansla Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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