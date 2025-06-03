Şizofreni hastasının rehin aldığı annesi, babası ve kız kardeşi kurtarıldı (2)

Sason ilçesinde elindeki tahra ile annesi, babası ve kız kardeşini rehin alan, şizofreni hastası olduğu belirtilen Ömer Murat G., polis ekiplerinin ikna çabası sonucu evden çıkarıldı. Ömer Murat G., sağlık kontrolü için ambulansla Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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