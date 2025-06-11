Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk kurtarıldı; o anlar kamerada

Olay, dün öğleden sonra Hasankeyf kara yolu yakınlarındaki bir sulama kanalında meydana geldi. 'Su kanalına girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelalarına rağmen serinlemek için suya giren 2 çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Çocukların sudan çıkamadığını görenler, yardıma koştu. Çocuklar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıktı. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

BATMAN'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu, çevredekiler kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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