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        Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk kurtarıldı; o anlar kamerada

        BATMAN'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu, çevredekiler kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:13 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:20
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        Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk kurtarıldı; o anlar kamerada
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        BATMAN'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu, çevredekiler kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün öğleden sonra Hasankeyf kara yolu yakınlarındaki bir sulama kanalında meydana geldi. 'Su kanalına girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelalarına rağmen serinlemek için suya giren 2 çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Çocukların sudan çıkamadığını görenler, yardıma koştu. Çocuklar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıktı. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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