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        Boş havuza düşen yavru tilkiyi kurtardı; o anlar kamerada

        BATMAN'ın Gercüş ilçesinde boş yüzme havuzuna düşen yavru tilki, Mehmet Turan tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:50
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        Boş havuza düşen yavru tilkiyi kurtardı; o anlar kamerada
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        BATMAN'ın Gercüş ilçesinde boş yüzme havuzuna düşen yavru tilki, Mehmet Turan tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Bağlarbaşı Mahallesi'nde yavru tilki, bir bahçede bulunan boş yüzme havuzuna düşerek mahsur kaldı. Durumu fark eden Mehmet Turan, havuza girerek tilkiyi bulunduğu yerden çıkardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mehmet Turan, "Bağ-bahçe, bostan işlerimizi yapıyorduk. Bu civarda bizim komşunun bahçesinden sesler geldi. Sese doğru gittiğimizde, boş havuzun içerinde bir tilki yavrusunu gördük. Havuz yaklaşık 2 metre derinliğindeydi. Havuzun içi boştu, su yoktu. Tilki çıkamıyordu. Hava da sıcaktı, bitkin haldeydi. Havuzun içerisine girdim ve zor olsa da yakaladım. Okşayıp, biraz sevdikten sonra yemek ve su vermek istedim ama yemedi. Sadece su içti. Daha sonra doğaya saldım. Bu tür hayvanların öldürülmemesi lazım. Çünkü bunların doğaya faydası var, zararı yoktur. Bunun için korumak lazım" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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