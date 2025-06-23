Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da bilirkişi ekibinin otomobili, şarampole yuvarlandı: 5 ölü (3)

        4KİŞİNİN CENAZESİ MORGA GETİRİLDİBatman'ın Sason ilçesi kırsalında davaya konu kilisenin keşfinden dönen ve içinde bilirkişi ekibinin bulunduğu otomobilinin şarampole yuvarlandığı kazada ölen 5 kişiden Batman Müzesi Müdürü Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 19:11 Güncelleme: 23.06.2025 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da bilirkişi ekibinin otomobili, şarampole yuvarlandı: 5 ölü (3)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        4KİŞİNİN CENAZESİ MORGA GETİRİLDİ

        Batman’ın Sason ilçesi kırsalında davaya konu kilisenin keşfinden dönen ve içinde bilirkişi ekibinin bulunduğu otomobilinin şarampole yuvarlandığı kazada ölen 5 kişiden Batman Müzesi Müdürü Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aliye Yılmaz, Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde Şube Müdürü Fesih Barut’un cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna getirildi. Morgun önünde bekleyen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi. Kazada ölen Sason Kaymakamlığı’nda görevli araç sürücüsü Mazlum Yılmaz’ın cenazesinin ise Sason Devlet Hastanesi’nde otopsi işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEK

        Cabir Alper’in cenazesinin işlemlerinin ardından Tilmerç Mezarlığı’nda, Mazlum Yılmaz’ın ise Sason ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Dr. Aliye Yılmaz’ın cenazesinin de Aydın Kuşadası’na, Mustafa Serdar Akgönül’ün Ankara’ya, Fesih Barut’un cenazesinin ise defnedilmek üzere Diyarbakır’a gönderileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Batman'da bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarla...
        GÜNCELLEME 2 - Batman'da bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarla...
        Batman'da bilirkişi ekibinin otomobili, şarampole yuvarlandı: 5 ölü (2)
        Batman'da bilirkişi ekibinin otomobili, şarampole yuvarlandı: 5 ölü (2)
        GÜNCELLEME - Batman'da bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanm...
        GÜNCELLEME - Batman'da bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanm...
        Batman'da bilirkişi ekibinin otomobili, şarampole yuvarlandı: 5 ölü
        Batman'da bilirkişi ekibinin otomobili, şarampole yuvarlandı: 5 ölü
        Batman'da bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5...
        Batman'da bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5...
        Batman'da evin balkonunda patlayan tüp nedeniyle çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da evin balkonunda patlayan tüp nedeniyle çıkan yangın söndürüldü