Fatih Erbakan: İsrail, İran'a saldırarak dünyaya ve Türkiye'ye 'sıra size de gelecek' mesajı veriyor

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Haksız, hukuksuz, azgın ve şımarık bir şekilde komşu Müslüman ülke İran'a saldırarak, bütün dünyaya ve tabi öncelikle de Türkiye'ye ‘sıra size de gelecek’ mesajını veriyor. Milli görüşün, Erbakan Hoca’mızın ‘İsrail laftan değil, güçten anlar’ sözünün de ne kadar haklı olduğunu dost ve komşu Müslüman ülke İran, İsrail'e saldırılarını yaptığı zaman görmüş olduk” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 2'nci olağan il kongresine katılmak üzere Batman'a geldi. Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen kongreye siyasi parti temsilcileri, bazı sivil toplum kuruluşları ve partililer katıldı. Kongrede mevcut İl Başkanı Ziyaülhak Yamaç, tek listeyle gidilen seçimde yeniden il başkanı seçildi. Kongrede konuşan Erbakan, İsrail ve Amerika’nın insanlık suçlarına yenilerini eklediğini ifade ederek, “2 seneye yaklaşan Gazze soykırımı ve son olarak haksız, hukuksuz bir şekilde İran'a yapılan saldırı hepimizin malumudur. Azgın terörist İsrail ve onun uşağı Amerika Arz-u Mev’ud hayallerine ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyor ve rahmetli Erbakan Hoca’mızın tabiriyle, terbiye edilmemiş bir aygır gibi önüne geleni tepmeye devam ediyor. Siyonist İsrail, terörist İsrail ve onun uşağı Amerika Gazze'de, Yemen'de, İran'da insanlık suçlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Hukuk tanımıyor, adalet tanımıyor, hiçbir insani değeri tanımıyorlar” dedi.

‘İSRAİL LAFTAN DEĞİL, GÜÇTEN ANLAR’ İran’ın İsrail’e yönelik saldırının ardından İsrail’in arabulucu telaşına girdiğini belirten Erbakan, “Büyük şeytan Amerika, Trump döneminde de Siyonist İsrail'in emrinde olmaya devam ediyor. Başta Gazze olmak üzere bütün İslam aleminde Müslümanlar katlediliyor, sömürü ve zulüm almış başını gidiyor. Gazze'de 55 bin Müslüman’ı şehit ettiler. 130 binden fazla Müslüman kardeşimizi yaraladılar ve sakat bıraktılar. Bu şehit edilenlerin 3’te 2’inden fazlası kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Haksız, hukuksuz, azgın ve şımarık bir şekilde komşu Müslüman ülke İran'a saldırarak, bütün dünyaya ve tabi öncelikle de Türkiye'ye ‘sıra size de gelecek’ mesajını veriyor. Milli görüşün, Erbakan Hoca’mızın ‘İsrail laftan değil, güçten anlar’ sözünün de ne kadar haklı olduğunu dost ve komşu Müslüman ülke İran, İsrail'e saldırılarını yaptığı zaman görmüş olduk. İsrail'de, Hayfa'da, Tel Aviv'de yıkımlar gerçekleşmeye başlayınca, İran füzeleri tepelerine inmeye başlayınca fellik fellik dolaşıp, bir arabulucu arama telaşına girdiler. Bir an evvel bir ateşkes yapmanın telaşına girdiler. Nasıl paniklediklerini, nasıl telaşa kapıldıklarını hep birlikte gördük. İsrail ve Amerika'ya karşı fiili adımlar atarak, şahsiyetli dış politikanın nasıl olması gerektiğini milli görüş yıllarca ortaya koydu. İşte Kıbrıs Barış Harekatı. Amerika'ya rağmen, İngiltere'ye rağmen gerçekleştirildi. Bununla beraber arkasından Amerika Türkiye'ye ambargo uyguladı. Bunun üzerine Erbakan Hoca’mız ne yaptı? ‘Öyle mi, sen bize ambargo uygularsan, biz de senin İncirlik üssünü kapatırız’ dedi ve tarihte ilk defa İncirlik üssünü kapattı. Bugün biz Erbakan Hoca’mızın dava erleri olarak, milli görüşçüler olarak mevcut iktidardan boş laflar yerine, kınamalar yerine icraat ortaya koymasını bekliyoruz. Siyonist İsrail'in, Terörist İsrail'i koruyup kollamak üzere bağrımıza bir hançer gibi saplanmış olan Amerika'nın İncirlik üssünün kapatılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne alınması lazım. Bununla beraber terörist İsrail'i İran füzelerine karşı korumak üzere Türkiye'de Malatya Kürecik de kurulmuş olan Kürecik radar üssünün bugünden tezi yok kapatılması gerekiyor. Sadece konuşmak yetmez adım atmak gerek” diye konuştu.