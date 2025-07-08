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        Eşini ve 2 kızını bıçakladı, cami tuvaletinde yakalandı

        BATMAN'da tartıştığı eşi G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:40 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:45
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        Eşini ve 2 kızını bıçakladı, cami tuvaletinde yakalandı
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        BATMAN'da tartıştığı eşi G.A. (49) ile 2 kızını bıçaklayarak yaralayan İ.A. (53), saklandığı cami tuvaletinde yakalandı.

        Olay, öğle saatlerinde Pazaryeri Mahallesi’nde meydana geldi. İ.A. ile eşi G.A. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İ.A., eşi G.A.'yı ve kavgayı ayırmaya çalışan kızları A.A. (22) ile E.A.'yı (23) bıçakla yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan İ.A., saklandığı cami tuvaletinde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

        İ.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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