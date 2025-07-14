Kamyondaki uyuşturucuyu 'Alfa' buldu
BATMAN'da, polis ekiplerinin durdurduğu bir kamyonda narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada tüp içerisine gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
BATMAN’da, polis ekiplerinin durdurduğu bir kamyonda narkotik köpeği ‘Alfa’ ile yapılan aramada tüp içerisine gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, kent girişindeki uygulama noktasında bir kamyon durduruldu. Kamyonda narkotik köpeği ‘Alfa’ ile yapılan aramada, piknik tüpü içerisine gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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