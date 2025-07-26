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        Elektrikli skuterinin bataryası elinde patladı; o anlar kamerada

        BATMAN'da Özgür Özcan'ın (30) evine götürüp şarj etmek istediği elektrikli skuterinin bataryası, elinde patladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:18 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:18
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        Elektrikli skuterinin bataryası elinde patladı; o anlar kamerada
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        BATMAN’da Özgür Özcan’ın (30) evine götürüp şarj etmek istediği elektrikli skuterinin bataryası, elinde patladı. Özcan’ın elinde ikinci derece yanıklar oluşurken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 12 Haziran saat 21.00 sıralarında Tilmerç Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Özgür Özcan, elektrikli skuterinin bataryasını evde şarj etmek üzere yanına aldı. Özcan’ın elindeki batarya, asansöre binmek üzereyken patladı. Özcan elinden yaralanırken, patlama anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye başvuran Özcan’ın tetkiklerinde, sağ elindeki 3 parmağında ikinci derece yanık olduğu tespit edildi. Tedavisi süren Özcan, savcılığa giderek firma yetkililerden şikayetçi oldu.

        ‘MAĞDURİYETİMİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM’

        Yemek yerken bile zorlandığını ifade eden Özgür Özcan, “Bir süre önce bir elektrikli motor satın almıştım. Bu ev tipi prizlerde şarj olabilen bir motordu ve eve döndüğümde motorun bataryasını eve çıkarırken, asansörün önünde ne olduğunu anlamadığım bir şekilde bir anda patladı. Asansör 5-6 saniye erken gelmiş olsa asansörün içinde daha ciddi bir patlama olabilirdi ve hayati tehlikeye girmiş olabilirdim. Sağ elimdeki 3 parmağımda ikinci dereceden yanıklar ortaya çıktı. Büyük bir mağduriyet yaşadım. Firma yetkilileri ile görüştüm ve çok ilgilenmediler. Daha doğrusu firma ile görüştüğümde bana ilk etapta ‘Beyefendi olay olurken siz nasıl video çekebildiniz’ gibi bir soru sordular. Töhmet altında bırakıldım mağdur olmama rağmen. Ben firmanın sorumluluk almasını istiyordum. Mevzuyu bu kadar uzatmadan da çözebilirdik diye düşündüm ama firma hiçbir şekilde sorumluluk almadı. Çözüm için herhangi bir ciddi adım atmadı. Yaklaşık 1-1,5 aydır parmaklarımda ciddi şekildeki yanıklarla yemek yerken bile zorlanıyorum. Tuvalete giderken zorlanıyorum. 1 aya yakın bir süreçte alçıda kaldı elim. Firmayla görüşmemden bir sonuç alamadığım ve uzlaşma sağlayamadığımız için savcılığa şikayette bulundum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Hiçbir şekilde vazgeçmeye niyetim yok” dedi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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