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        Batman'da örtü yangını; bin dönüm alan zarar gördü

        BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 20:31 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:31
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        Batman'da örtü yangını; bin dönüm alan zarar gördü
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        BATMAN’ın Gercüş ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1000 dönüm tarım ve orman arazisi zarar gördü.

        Gercüş ilçesine bağlı Koçak köyünde öğleden sonra örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, Çukuryurt, Gökçepınar ve Yamanlar köyleri yönüne ilerledi. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, ihbarla bölgeye Gercüş Belediyesi itfaiyesi, Batman Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda üzüm bağı ile badem ve incir ağaçlarının bulunduğu bin dönüm tarım ve orman arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş da yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Yangından etkilenen köylerde hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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