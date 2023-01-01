Batman'da 50 küçükbaş hayvanın telef olmasıyla ilgili inceleme başlatıldı

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BATMAN (AA) - Batman'ın Beşiri ilçesinde, 50 küçükbaş hayvanın telef olması üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Beşiri'nin Yakacık köyünde 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine köye veteriner hekim sevk edildi.

Veteriner hekim, telef olan hayvanlardan ve meradan numuneler aldı.

Ölümlerin daha da artmaması için köydeki küçükbaş hayvanlara aşı yapıldı.

Numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

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