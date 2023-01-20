Batman'da köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

BATMAN (AA) - Batman'ın Beşiri ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Batman-Siirt kara yolunun İkiköprü beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sıkışan 1 kişi ekiplerin uzun uğraşlarıyla otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cenazeler hastanenin morguna götürüldü.