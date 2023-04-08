Beşiri'de depremzedeler için iftar programı düzenlendi

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BATMAN (AA) - Beşiri ilçesinde depremzedeler için iftar programı düzenlendi.

Beşiri Kaymakamlığınca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Mahmut Şener, Beşiri Belediye Başkanı Sait Karabulut, depremzede aileler, şehit aileleri, gaziler, yetim ve öksüz çocuklar katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Şener, devletin tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu söyledi.

El ele vererek yaraların sarılacağını ifade eden Şener, "Bu hususta maddi ve manevi her türlü desteği esirgemeyen Beşirililere de şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik, sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan Bayramı'na erişmeyi temenni ediyorum." diye konuştu.

İftarın ardından gönüllü gençler çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.​​​​​​​​​​​​​​

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