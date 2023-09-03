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        Gercüş'te "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi

        Gercüş ilçesinde "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:25
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        Gercüş'te "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi
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        BATMAN (AA) - Gercüş ilçesinde "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi.

        Kur'an Nesli Platformu'nca Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Yaşam Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar şükür namaz kıldı, dua etti.

        Platform koordinatörü Ömer Turan, ilçede çok sayıda çocuğa 15 gün süren namaz eğitimi verdiklerini söyledi.

        Toplumun kurtuluşunun namazla olabileceğini belirten Turan, çocukları camilerde namazda bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Etkinliğe, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve HÜDA PAR İlçe Başkanı Mehmet Sait Başaran da katıldı.

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