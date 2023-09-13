Beşiri'de "okul ve trafik güvenliği" konulu toplantı yapıldı Beşiri ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Muhammed Yılmaz başkanlığında Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda taşımalı eğitim ve okul güvenliği ile ilgili konular değerlendirildi.

İlçe genelindeki okullarda yeni eğitim öğretim yılının daha güvenli ve huzurlu olmasını sağlamak amacıyla alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantıda, okul çevrelerinde yapılacak faaliyetler de görüşüldü.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Harun Çetinkaya, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Gezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Akın, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, okul müdürleri ve okul servisi yetkilileri katıldı.