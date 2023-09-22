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        Gercüş'te 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Gercüş ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğünce doğaya 200 kınalı keklik bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:34 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:50
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        Gercüş'te 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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        Gercüş ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğünce doğaya 200 kınalı keklik bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Halil Erdoğanoğlu, yetiştirilen binlerce kınalı kekliğin ülkenin farklı illerinde doğaya bırakıldığını söyledi.

        Kınalı kekliklerin yaban hayatının geliştirilmesi ve süne ile mücadelede ekolojik sistem açısından önemli olduğunu ifade eden Erdoğanoğlu, bu yıl da Gercüş'te 200 kınalı kekliği doğaya bıraktıklarını belirtti.

        Erdoğanoğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın'a araç ve ulaşım için sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

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