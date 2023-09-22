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        Gercüş Belediye Başkanı Günaydın aşevini ziyaret etti

        Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, aşevini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:39 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:39
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        Gercüş Belediye Başkanı Günaydın aşevini ziyaret etti
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        Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, aşevini ziyaret etti.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren, 96 ailenin 270 bireyine bir öğün sıcak yemek hizmeti sunan aşevini ziyaret eden Günaydın, sunulan hizmet hakkında Gercüş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Şahin'den bilgi aldı.

        Günaydın, bu aşevinin ilçeye kazandırılmasında emeği bulunan herkese teşekkür ederek, bu konuda belediye olarak üzerlerine düşen katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

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