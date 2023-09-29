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        Gelecek Partisi Gercüş İlçe Başkanı Tahir Kaya, görevinden istifa etti

        Gelecek Partisi Gercüş İlçe Başkanı Tahir Kaya, görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:52 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:52
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        Gelecek Partisi Gercüş İlçe Başkanı Tahir Kaya, görevinden istifa etti
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        Gelecek Partisi Gercüş İlçe Başkanı Tahir Kaya, görevinden istifa etti.

        Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 4 yıl boyunca büyük bir özveriyle sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini belirtti.

        "Teşkilatımızla gece gündüz demeden partimizin adını ve logosunu kıymetli vatandaşlarımıza ulaştırmak, onların sorunlarına kulak vermek ve çözüm bulmak amacıyla mesai mefhumu gözetmeden ciddi bir çaba ortaya koyduk, ilçemize katkı sunmaya çalıştık. İşlerimin yoğunluğundan dolayı ilçe başkanlığını bırakıyorum." ifadelerini kullanan Kaya, kendisine bu süreçte destek veren herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

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