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        Batman'da Filistin'e destek açıklaması

        Batman'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanlığı tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:40
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        Batman'da Filistin'e destek açıklaması
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        Batman'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanlığı tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla basın açıklaması yapıldı.

        HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı tarafından kurulan Gazze'ye destek çadırı önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'i kınadı.

        HÜDA PAR Merkez İlçe Başkanı Cihad Altun, İsrail'in Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği saldırıları ve katliamların hala sürdüğünü söyledi.

        Altun, "Dünyanın gözü önünde uluslararası savaş kurallarının hiçe sayılmakta olduğunu ve sivillerin tek sığınağı hastane ve okulların dahi bombalanmakta. Bugün Filistin topraklarında yaşanan bir savaş değil soykırımdır." dedi.

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