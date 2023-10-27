Batman'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kapsamında Batman'da etkinlikler düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Karabağ Parkında uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Okul öncesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen şenlikte çocuklar aileleri ile birlikte uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu.

Daha sonra Turgut Özal Bulvarında bir araya gelen lise öğrencileri ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Parkı'na kadar Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşe, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kurtaran, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kutlamaların büyük bir coşkuyla geçtiğini aktararak, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı ve Türkiye yüzyılı hepimize hayırlı olsun." dedi.

- Gercüş

Gercüş ilçesinde de Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş köprülü kavşak önünden başlayarak, ilçe merkezine kadar sürdü.

Türk bayrakları ile gerçekleştirilen yürüyüşe Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çelik, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Soyvural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.