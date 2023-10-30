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        Batman'da 1 kilo 142 gram skunk ele geçirilen araçtaki 2 kişi tutuklandı

        Batman'da bir araçta 1 kilo 142 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 16:50 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:50
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        Batman'da 1 kilo 142 gram skunk ele geçirilen araçtaki 2 kişi tutuklandı
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        Batman'da bir araçta 1 kilo 142 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

        İstihbari çalışma sonucu kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan polis ekipleri, kent girişinde şüpheli aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 1 kilo 142 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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