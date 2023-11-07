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        GÜNCELLEME - Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında ölen anne ve 5 çocuğunun cenazesi defnedildi

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:05
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        GÜNCELLEME - Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında ölen anne ve 5 çocuğunun cenazesi defnedildi
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

        Gözpınar köyü mevkisinde devrilen otomobilde çıkan yangında yaşamını yitiren Aynur Yaşar (32), çocukları Rodi (5), Cudi (6), Bahoz (11), Viyan (14) ve Beritan Delila Yaşar'ın (15) cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Cenazeler, Batman'ın Kozluk ilçesinin Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında gözyaşları içinde yan yana defnedildi.

        Kocabey mezrasında, Yaşar ailesinin yakınlarına taziye ziyaretleri sürüyor.

        - Anneannenin yanında kalan Nuarin şans eseri kurtuldu

        Kazada hayatını kaybeden Aynur Yaşar'ın amcası Cengiz Ekinci, AA muhabirine, kazayı duyar duymaz hemen olay yerine gittiklerini söyledi.

        Büyük bir acı yaşadıklarını aktaran Ekinci, "Yaşar ailesinin 6 çocuğu vardı. Ailenin 8 yaşında Nuarin adlı bir kızları anneannesinin yanında kaldığı için kurtuldu. Diğer çocuklarının hepsi vefat etti. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Acısı çok büyük." ifadelerini kullandı.

        Kazada yaralanan baba Mehmet Yaşar'ın tedavisi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

        Mehmet Yaşar idaresindeki 72 KA 229 plakalı otomobil, dün Kurtalan ilçesinin Gözpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmiş, LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev almıştı. Yangında anne ile 5 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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