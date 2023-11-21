Batman'da ASKOM 5. Bölge Toplantısı yapıldı

Batman'da, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 5. Bölge (ASKOM) Toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğindeki toplantıya Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'tan sağlık yetkilileri katıldı.

Toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin bölge illerindeki mevcut durumu, iller arası hasta sevkleri koordinasyonu, hastanelerin yatak kapasite ve doluluk oranları ile acil sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde yönetilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat, konuşmasında, toplantının bölge illeri arasındaki işbirliğini artırmayı amaçladığını söyledi.

Kurum olarak kentin sağlık kapasitesini artırmak ve kenti sağlık merkezi haline getirmek için çalıştıklarını belirten Canpolat, şöyle konuştu:

"Bu yıl 500 yatak kapasiteli devlet hastanemizin temeli atılmış olup yapımı hızla devam etmektedir. Bu çerçevede hastanemiz tamamlandığında sadece ilimiz değil, bölge illerimizin sağlık ihtiyaçları için de büyük bir kazanım olacaktır. Nitelikli sağlık hizmeti sunumu için yoğun bir tempo içerisinde çalışmamıza devam ediyoruz."

Canpolat, toplantıda, bölge illerinin yoğun bakım ihtiyaçları, acil sağlık hizmetlerinin daha etkin yönetilmesi, iller arası hasta sevkleri, bölge illeri arasında işbirliğinin artırılması gibi konuları da görüşeceklerini, alınacak kararların sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağını kaydetti.