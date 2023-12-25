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        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Batman'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:07 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:07
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        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
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        Batman'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlünce, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar verenlere yönelik çalışma başlatıldı.

        Şüphelilerin yakalanması için son bir haftada düzenlenen iki ayrı operasyonda, 244 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör, 150 farklı kalibrelerde fişek, çok sayıda paketlenmiş halde esrar ve skunk maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 330 lira para ve 100 dolar ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 1'i hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olmak üzere 2 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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