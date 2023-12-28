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        Batman'da Bıçakçı Köyünün yolları onarıldı

        Batman'a bağlı Bıçakçı Köyünün yolları yürütülen çalışma ile onarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:20 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:28
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        Batman'da Bıçakçı Köyünün yolları onarıldı
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        Batman'a bağlı Bıçakçı Köyünün yolları yürütülen çalışma ile onarıldı.

        Vali Ekrem Canalp'in Bıçakçı köyüne yaptığı ziyaret sırasında köy muhtarı ve vatandaşların yolların asfaltlanması ile mezarlık yolunun ıslah edilip kilitli parke taşı ile kaplanması yönündeki talepleri karşılandı.

        Vali Canalp'in talimatı üzerine İl Özel İdaresince yol çalışması tamamlandı, 850 metrelik beton asfalt serimi gerçekleştirildi.

        Köyde yapılan yatırımlar kapsamında, mezarlık yoluna 1300 metrekare kilitli parke taşı döşenerek, vatandaşların rahat bir şekilde bu bölgeye erişimleri sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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