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        Hasankeyf'te öğrenciler atık malzemelerle kuş evi yaptı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde öğrenciler, atık malzemelerle yaptıkları kuş evlerini okullarındaki ağaçlara astı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:12 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:02
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        Hasankeyf'te öğrenciler atık malzemelerle kuş evi yaptı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde öğrenciler, atık malzemelerle yaptıkları kuş evlerini okullarındaki ağaçlara astı.

        Hasankeyf Ortaokulu'nda "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında öğrenciler, doğa ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla atık malzemelerden kuş yuvası ve yemlik yaptı.

        Kuşların üşümemesi ve içinde rahat edebilmesi için yuvaları özenle hazırlayan öğrenciler, yaptıkları yuvaları okul bahçesinde bulunan ağaçlara asarak kuşlar için yaşam alanı oluşturdu.

        Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatma Zehra Karabulut, amaçlarının atık malzemeleri doğaya kazandırmak olduğunu söyledi.

        Zorlu kış şartlarında kuşların korunmasına yardımcı olduklarını belirten Karabulut, "Projemizle öğrencilerimize hem hayvan sevgisi hem de doğa sevgisini aşılamak istedik. Atıkları kullanmamızın nedeni geri dönüşüme dikkat çekmekti. Temiz bir çevre geleceğimizdir." dedi.

        Galeri
        Galeri

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