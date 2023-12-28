Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan DSİ 16. Bölge Müdürü Aksoy'a ziyaret

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti.

Aksoy'un Dargeçit ilçesindeki makamına gerçekleştirilen ziyarette İmrak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam İmrak, daha sonra Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santralini (HES) yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

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