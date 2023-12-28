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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan DSİ 16. Bölge Müdürü Aksoy'a ziyaret

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:25
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan DSİ 16. Bölge Müdürü Aksoy'a ziyaret
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti.

        Aksoy'un Dargeçit ilçesindeki makamına gerçekleştirilen ziyarette İmrak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kaymakam İmrak, daha sonra Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santralini (HES) yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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