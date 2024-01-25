TPAO Batman Petrolspor'da Ergene Velimeşespor maçı hazırlıkları sürüyor TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Ergene Velimeşespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Ergene Velimeşespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Batman Petrolspor, ikinci yarının ilk haftasında Batman Yenişehir Stadında konuk edeceği Ergene Velimeşespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Mesut Toros yönetiminde Batman Yenişehir Stadında gerçekleştirilen antrenman ısınma ve orta-şut çalışmalarıyla başladı.

Koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenman, pas organizasyonları, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından oynanan çift kale maçıyla tamamlandı.

Toros, sezona başlarken yarışın içinde güçlü olmak istediklerini belirterek, "Bu süreçte takımımızın özellikle iç saha maçlarında ilk yarıda olduğu gibi Batman Petrolspor sevdalılarını yanımızda görmek istiyoruz." dedi.