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        TPAO Batman Petrolspor'da Ergene Velimeşespor maçı hazırlıkları sürüyor

        TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Ergene Velimeşespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:14 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:05
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        TPAO Batman Petrolspor'da Ergene Velimeşespor maçı hazırlıkları sürüyor
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        TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Ergene Velimeşespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Batman Petrolspor, ikinci yarının ilk haftasında Batman Yenişehir Stadında konuk edeceği Ergene Velimeşespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Teknik direktör Mesut Toros yönetiminde Batman Yenişehir Stadında gerçekleştirilen antrenman ısınma ve orta-şut çalışmalarıyla başladı.

        Koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenman, pas organizasyonları, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından oynanan çift kale maçıyla tamamlandı.

        Toros, sezona başlarken yarışın içinde güçlü olmak istediklerini belirterek, "Bu süreçte takımımızın özellikle iç saha maçlarında ilk yarıda olduğu gibi Batman Petrolspor sevdalılarını yanımızda görmek istiyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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