Batman'da kardan yolu kapanan köydeki hasta hastaneye yetiştirildi

Sason ilçesinde kardan yolu kapanan köydeki 65 yaşındaki hasta hastaneye yetiştirildi.

Sason ilçesine bağlı Akyemiş köyünde oturan Feride Çakar'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yolu kardan kapanan köye sağlık ekiplerinin ulaşması için İlçe Özel İdare ekipleri yol açma çalışması yürüttü.

Ekiplerin çalışmasıyla köye ulaşan sağlık ekibi, hastayı alarak Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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