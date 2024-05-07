HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı çiftçileri ziyaret etti
HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, serada çalışan çiftçileri ziyaret etti.
HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, serada çalışan çiftçileri ziyaret etti.
Milletvekili Ramanlı, Balpınar beldesine bağlı Segirkan köyünde seracılık yapan çiftçilerle bir araya geldi.
Seralarda yetiştirilen mahsulleri inceleyen Ramanlı, çiftçilerle yetiştirdikleri ürünler hakkında sohbet etti.
Ramanlı, çiftçilerin ürünlerin halka ulaşmasında verdikleri emeklerin çok kıymetli olduğunu kaydetti.
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