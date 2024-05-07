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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı çiftçileri ziyaret etti

        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, serada çalışan çiftçileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:09
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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı çiftçileri ziyaret etti
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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, serada çalışan çiftçileri ziyaret etti.

        Milletvekili Ramanlı, Balpınar beldesine bağlı Segirkan köyünde seracılık yapan çiftçilerle bir araya geldi.

        Seralarda yetiştirilen mahsulleri inceleyen Ramanlı, çiftçilerle yetiştirdikleri ürünler hakkında sohbet etti.

        Ramanlı, çiftçilerin ürünlerin halka ulaşmasında verdikleri emeklerin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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