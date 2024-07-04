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        Batman'da 4 yıl aradan sonra devlet okulundan LGS birincisi çıktı

        FAHRETTİN TURĞUT - Batman'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 4 yıl aradan sonra devlet okulundan birinci çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:05 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:05
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        Batman'da 4 yıl aradan sonra devlet okulundan LGS birincisi çıktı
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        FAHRETTİN TURĞUT - Batman'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 4 yıl aradan sonra devlet okulundan birinci çıktı.

        Batman'da 50. Yıl Ortaokulu'ndan mezun olan Cemre Taşan, LGS kapsamındaki merkezi sınavda yurt genelinde tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 352 öğrenciden biri oldu.

        Geçen yıl özel okulda okuyan 3 öğrencinin 500 tam puan aldığı Batman'da 2020 yılında devlet okulunda öğrenim gören Furkan Kutlu'nun ardından bu yıl da Cemre Taşan bu başarıyı elde etti.

        Büyük başarı elde eden Cemre Taşan, AA muhabirine, sınav sürecinde ailesinden ve öğretmenlerinden büyük destek gördüğünü belirterek, sınava hazırlık kaynaklarını küçümsemeden çözdüğünü söyledi.

        Sınavda, 500 tam puan almak istediğini dile getiren Taşan, bunun için düzenli ve planlı çalıştığını anlattı.

        - Fen lisesini kazanan ağabeyini örnek aldı

        Taşan, 4 yıl önce LGS'ye giren ağabeyinin 485 puanla İstanbul Atatürk Fen Lisesine yerleştiğini anımsattı. Taşan, ağabeyinin çalışmasını çok beğendiğini ve başarısından sonra onu örnek aldığını belirtti.

        Sınav sürecinde cep telefonundan ve sosyal medyadan uzak durmaya çalıştığını ifade eden Taşan, şöyle konuştu:

        "Sınav zamanında sosyal medya ve telefon bağımlılığına dikkat etmek gerekiyor çünkü insanın vaktini öldüren bir şey. Annemden, telefonu elime aldığım zaman beni uyarmasını istedim. Çalışma sürecinde telefondan ve sosyal medyadan uzak durarak başarımı devam ettirdim. Telefonu elimize aldığımız zaman fark etmeden çok hızlı bir şekilde zaman geçiyor. Ders çalışmak için bile telefonu eline alsan bir süre sonra amacını yitiriyor. O yüzden işleri internetten ve sosyal medyadan uzak durarak yapmak gerekiyor. Özellikle de sınav sürecindeyken."

        - "Kitap okuma alışkanlığı başarıda büyük katkı sağlıyor"

        50. Yıl Ortaokulu Müdürü Abdulselam Lale de öğrencilerin başarısını artırmak için düzenli bir çalışma yaptıklarını söyledi.

        Lale, "Öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız deneme ve çalışmalarla öğrencilerimizi takip ettik. Yaptığımız analizler sonucunda öğrencilerimizin eksiklerini tespit edip aileleri ile iletişime geçtik. Başarının üst düzeye çıkmasını sağladık. Kitap okuma alışkanlığı başarıda büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Taşan'ın babası öğretmen Ömer Taşan ise kızına evde düzenli ders çalışabileceği bir ortam hazırladıklarını belirtti.

        Erken dönemde çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının önemli olduğunu dile getiren Taşan, "Başlangıç düzeyinde kitap okumayı sevdirme çabamızın kızımın başarısında etkili olduğunu düşünüyorum. Eğitimde en önemli başarının kitap okuma alışkanlığından geldiğini düşünüyorum. Bu alışkanlığı erken dönemde alabilirlerse öğrenciler daha sonra LGS ve YKS'de önemli başarılar elde edeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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