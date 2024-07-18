Batman'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu.

Cenaze otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı arama kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Çayüstü köyü Kantar Köprüsü mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yapan Nihat U. (36) serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi.

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