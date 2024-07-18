Batman'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu
Batman'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu.
Batman'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Çayüstü köyü Kantar Köprüsü mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yapan Nihat U. (36) serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi.
Nihat U., bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı arama kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 3 saatlik çalışmaları sonucu Nihat U'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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