Batman'da odun yüklü kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
–Batman'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
–Batman'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Osman T. (29) idaresindeki odun yüklü kamyon, Türkiye Petrolleri Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü ile araçtaki Eren T. (21) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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