Batman Valiliğinden, 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin açıklama:

Batman Valiliği, dün düğünden çıkan yayalara hafif ticari aracın çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 22.15 sıralarında, Batman-Siirt kara yolunda meydana gelen trafik kazasıyla ilgili ihbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin intikal ettiği anımsatıldı.

M.A.A. (19) idaresindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu ölümlü trafik kazası meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Kazaya karışan sürücünün kaza sonrasında aracını olay yeri yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna park ederek, başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim olduğu anlaşılmıştır. Kazada S.O. (48), İ.O. (40), S.O. (12) ve D.O. (3) isimli 4 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sürücü M.A.A'ya farklı tarihlerde çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Trafik kazasına karışan sürücü M.A.A gözaltına alınmış olup, hakkında yapılan inceleme sonucunda farklı tarihlerde plakasız araç kullanma, ışıklı (çakarlı) araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden cezai işlem uygulandığı tespit edilmiştir. Kaza ile ilgili adli tahkikat devam etmekte olup, kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz."