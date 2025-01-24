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        Batman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        BATMAN'ın Beşiri ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 23:13 Güncelleme: 24.01.2025 - 23:15
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        Batman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        BATMAN’ın Beşiri ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Beşiri ilçesi Batman-Siirt karayolunda meydana geldi. Kurtalan istikametine seyir halinde olan S.P. (40) idaresindeki 33 AFN 26 plakalı hafif ticari araç ile yolun sağından Batman istikametine dönüş yapan Uzman Çavuş A.E.K. (25) yönetimindeki 31 RZ 778 plakalı otomobil çarpıştı. Hafif ticari araç sürücüsü S.P.’nin sıyrıklarla kurtulduğu kazada araçta bulunan Z.N.P. (14), K.P. (44) ve V.P. (11) ile otomobil sürücüsü A.E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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