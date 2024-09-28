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        Batman'da 500 yataklı Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor

        Batman'da yapımı süren 500 yataklı Devlet Hastanesinin 2026 yılının sonlarına doğru tamamlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:54
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        Batman'da 500 yataklı Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor
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        Batman'da yapımı süren 500 yataklı Devlet Hastanesinin 2026 yılının sonlarına doğru tamamlanması hedefleniyor.

        Batman'da geçen yıl şubat ayında yapımına başlanan ve inşaatın yüzde 42'si tamamlanan 500 yataklı Batman Devlet Hastanesi, kentin yanı sıra Siirt, Mardin, Bitlis gibi çevre illerden gelen hastalara da hizmet verecek.

        Yatak kapasitesi, sunacağı imkanlarla Batman'ın en büyük ve donanımlı sağlık tesisi olacak hastanenin yapımında olası depremlere karşı 389 izolatör kullanıldı.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat, yaptığı açıklamada, geçen yıl şubat ayında yapımına başlanan hastanenin 99 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi.

        Hastanenin 182 hasta polikliniği, 19 ameliyathane ve 124 yoğun bakım yatak kapasitesiyle halkın hizmetine sunulacağını anlatan Canpolat, hastanenin depreme karşı dayanıklı hale getirildiğini belirtti.

        Canpolat, "Batman birinci dereceden deprem bölgesi olmamasına rağmen hastanemizin yapımına sismik izolatör eklemesi yaptık." dedi.

        Batman merkez nüfusunun TÜİK verilerine göre, 490 bine ulaştığını bildiren Canpolat, kentin büyüyen, sürekli göç alan bir il olduğunu kaydetti.

        Kentin özellikle doğum hızında Türkiye'de 7-8'inci sırada olduğunu kaydeden Canpolat, şöyle devam etti:

        "Hali hazırda 810 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanemiz var. Bu hastanemiz kentin kuzeyinde bulunmakta, kuzeydeki ve orta kesimdeki mahallelere hitap etmekte. 500 yataklı Devlet Hastanemizin, başta güneyde bulunan mahallelere ve özellikle civar illerden gelen hastalar için kavşak noktasında olması itibarıyla da çok önemli bir bölge hastanesi statüsünde olmasını planlıyoruz."

        Hastanenin tamamlanmasıyla kentteki sağlık hizmet kapasitesinin iki katına çıkacağına işaret eden Canpolat, herhangi bir aksama olmaması halinde hastane inşaatının 2026 yılının sonlarına doğru tamamlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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