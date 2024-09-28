Batman'da abart egzoz kullanan motosiklet ile otomobil sürücüsüne para cezası

Batman'da abart egzoz kullanan motosiklet ile otomobil sürücüsüne toplam 12 bin 878 lira cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte abart egzoz kullanarak vatandaşları rahatsız eden araçlara yönelik denetim yapıldı.

Ekiplerce durdurulan motosiklet ve otomobilde abart egzoz tespit eden ekipler, sürücülere toplam 12 bin 878 lira ceza kesti.