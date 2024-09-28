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        Batman'da abart egzoz kullanan motosiklet ile otomobil sürücüsüne para cezası

        Batman'da abart egzoz kullanan motosiklet ile otomobil sürücüsüne toplam 12 bin 878 lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:27
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        Batman'da abart egzoz kullanan motosiklet ile otomobil sürücüsüne para cezası
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        Batman'da abart egzoz kullanan motosiklet ile otomobil sürücüsüne toplam 12 bin 878 lira cezai işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte abart egzoz kullanarak vatandaşları rahatsız eden araçlara yönelik denetim yapıldı.

        Ekiplerce durdurulan motosiklet ve otomobilde abart egzoz tespit eden ekipler, sürücülere toplam 12 bin 878 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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