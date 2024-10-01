Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 13 gündür hapşırma nöbeti geçiren kadın tedavi olmak istiyor

        Batman'da hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki kadın tedavi olmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:57 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 13 gündür hapşırma nöbeti geçiren kadın tedavi olmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki kadın tedavi olmak istiyor.

        Seyitler Mahallesi'nde yaşayan Benazir Aydın'ın, 18 Eylül'de başlayan ve aralıklarla devam eden hapşırma nöbeti durmayınca ailesi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Aydın'a burada uygulanan tedaviden sonuç alınamadı.

        Aydın, tedavi için yetkililerden yardım istedi.

        Kadının görümcesi Yasemin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yengesinin 13 gündür hapşırık nöbeti geçirdiğini söyledi.

        Her gün hastaneye başvurmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını anlatan Aydın, 2 çocuk annesi yengesinin perişan olduğunu belirtti.

        Yengesinin yaşadığı soruna çözüm bulunmasını istediklerini bildiren Aydın, şöyle konuştu:

        "Biz de korkmaya başladık. Yengem sürekli hapşırdığı için yemek yiyemiyor, su içemiyor. Biz bir çözüm bulamıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor!
        TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor!
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Yumrukla öldüren kick boksçunun ifadesi ortaya çıktı!
        Yumrukla öldüren kick boksçunun ifadesi ortaya çıktı!
        Gedson durdurulamıyor!
        Gedson durdurulamıyor!
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Aracı kalabalığın üzerine sürmüştü! Eski hakim ve savcının oğluna cezaevi yolu!
        Aracı kalabalığın üzerine sürmüştü! Eski hakim ve savcının oğluna cezaevi yolu!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Kadın mahkûmlarla buluştu
        Kadın mahkûmlarla buluştu

        Benzer Haberler

        Batman'da 2 çocuk annesi, günlerdir aralıksız hapşırıyor
        Batman'da 2 çocuk annesi, günlerdir aralıksız hapşırıyor
        42 yıllık öğretmen, meslek hayatına sürpriz törenle veda etti
        42 yıllık öğretmen, meslek hayatına sürpriz törenle veda etti
        Batman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu
        Batman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu
        Batman'da 4 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
        Batman'da 4 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
        Batman'da 1300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Batman'da 1300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        'Yol verme' tartışmasında motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü adli kont...
        'Yol verme' tartışmasında motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü adli kont...