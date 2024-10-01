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        Batman'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

        Batman'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 19:40 Güncelleme: 01.10.2024 - 19:40
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        Batman'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
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        Batman'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi ağır yaralandı.

        F.A. (25) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, TPAO Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen G.O'ya (43) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ağır yaralanan kadın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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