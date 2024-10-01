Batman'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi ağır yaralandı.
Batman'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi ağır yaralandı.
F.A. (25) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, TPAO Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen G.O'ya (43) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan kadın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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