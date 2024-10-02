Batman'da 2 belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

Beşiri İlçe Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve merkeze bağlı Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş, yaptıkları ortak açıklama ile Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiklerini bildirdi.

Karabulut ve Ekmiş, ortak açıklamada, "Beşiri ve Balpınar halkına daha iyi hizmet verebilmek için belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldık." ifadesini kullandı.