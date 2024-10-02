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        Batman'da 2 belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

        Batman'da 2 belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:52 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:52
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        Batman'da 2 belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
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        Batman'da 2 belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

        Beşiri İlçe Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve merkeze bağlı Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş, yaptıkları ortak açıklama ile Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiklerini bildirdi.

        Karabulut ve Ekmiş, ortak açıklamada, "Beşiri ve Balpınar halkına daha iyi hizmet verebilmek için belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldık." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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