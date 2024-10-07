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        Batman'da kaçmak isterken polise çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı

        Batman'da "dur" ihtarına uymayan ve polise çarpıp kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 07.10.2024 - 09:59
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        Batman'da kaçmak isterken polise çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı
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        Batman'da "dur" ihtarına uymayan ve polise çarpıp kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aydınkonak Mahallesi Korik Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla polis memuruna çarparak kaçtı. Kolunda kırık olduğu belirlenen polis memuru Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan sürücünün 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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