Batman'da kaçmak isterken polise çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan sürücünün 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aydınkonak Mahallesi Korik Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

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