AK Parti Milletvekili Nasıroğlu Batman- Hasankeyf kara yolundaki çalışmaları inceledi

Beraberinde AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile söz konusu yolda devam eden çalışmaları inceleyen Milletvekili Nasıroğlu, duble yolun tamamlanmasıyla şehir merkezine ulaşımın rahatlayacağını ve bölünmüş yolla sağlıklı ulaşımın sağlanacağını söyledi.

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