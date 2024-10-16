AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Batman'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucuna ilişkin, "Sandığın söylemek istediğini okuduk, değerlendirdik. Bu da bizim yapmakta olduğumuz çalışmalarda hızımıza hız kattı." dedi.

Yılmaz, AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne değinerek, seçimin ardından illeri gezerek değerlendirme toplantıları yaptıklarını belirtti.

Parti teşkilatları ile bir araya geldiklerini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"İllerimizde insanlarımızla kucaklaşıp, onlarla 31 Mart seçimi üzerinde değerlendirmelerimizi birlikte yaptık ve yapmaktayız. Seçimler AK Parti'de bir yenilenme, hızlanma, yeniden koşmaya vesile olacak. Siyasi tecrübesi, sosyolojik öngörüsü güçlü olan siyasi parti yönetimleri ve mensupları sandığı okur, değerlendirir. Keyfi, hamasi, iyi niyet söylemleriyle sandığın söylemek istediğini gölgede bırakmaz. Biz sandığın söylemek istediğini okuduk, değerlendirdik. Bu da bizim yapmakta olduğumuz çalışmalarda hızımıza hız kattı."