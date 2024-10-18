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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:51
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

        19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam İmrak, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

        İmrak, daha sonra muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi vererek, Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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