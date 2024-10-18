Batman'da hakkında 55 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı.

Çalışmayla saklandığı adresi tespit eden ekipler, Huzur Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hakkında 72 suç kaydı ve "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 farklı dosyadan toplam 55 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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