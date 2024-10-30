Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığınca, Batman-Gercüş kara yolunda yol kontrolü kapsamında bir otomobil durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, araçta bulunan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Hastalığı önceden uyarıyor!
        Hastalığı önceden uyarıyor!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        İspanya'da sel: 51 kişi hayatını kaybetti
        İspanya'da sel: 51 kişi hayatını kaybetti
        İki başkan "yasa dışı bahis" reklamı sebebiyle PFDK'da!
        İki başkan "yasa dışı bahis" reklamı sebebiyle PFDK'da!
        Kurtarmak istedi ama başarılı olamadı! 'Sahte' yeme takıldı
        Kurtarmak istedi ama başarılı olamadı! 'Sahte' yeme takıldı
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Hayatta olmasalar da
        Hayatta olmasalar da
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri

        Benzer Haberler

        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesinin inşası...
        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesinin inşası...
        Hasankeyf'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
        Hasankeyf'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
        Hasankeyf'teki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında anaokulu öğrencile...
        Hasankeyf'teki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında anaokulu öğrencile...
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Hasankeyf'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak yürüyüşü" düzen...
        Hasankeyf'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak yürüyüşü" düzen...
        Batman'da ikinci ürün olarak yetiştirilen yağlık ayçiçeğinde hasat başladı...
        Batman'da ikinci ürün olarak yetiştirilen yağlık ayçiçeğinde hasat başladı...