Batman'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman'da 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'da 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığınca, Batman-Gercüş kara yolunda yol kontrolü kapsamında bir otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, araçta bulunan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.