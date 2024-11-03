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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, semt pazarını ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, semt pazarına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 12:36 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:08
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, semt pazarını ziyaret etti
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, semt pazarına ziyarette bulundu.

        Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Kültür Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret etti.

        Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, sorun ve taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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