AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, semt pazarını ziyaret etti
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, semt pazarına ziyarette bulundu.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, semt pazarına ziyarette bulundu.
Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Kültür Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret etti.
Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, sorun ve taleplerini dinledi.
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