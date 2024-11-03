AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, semt pazarını ziyaret etti

Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, sorun ve taleplerini dinledi.

Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Kültür Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret etti.

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