AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, hastaneye ziyarette bulundu

Nasıroğlu, başhekim Dr. Feyat Tunç ile görüştü, ardından hasta yakınları ile bir araya geldi, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

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