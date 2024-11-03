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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, hastaneye ziyarette bulundu

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 20:18 Güncelleme: 03.11.2024 - 20:20
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, hastaneye ziyarette bulundu
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Nasıroğlu, başhekim Dr. Feyat Tunç ile görüştü, ardından hasta yakınları ile bir araya geldi, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Hasta yakınları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Ziyarette, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi de bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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