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        Batman'da 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

        Batman'da 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:25 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:25
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        Batman'da 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
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        Batman'da 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde şüpheli bir araçta arama yaptı.

        Aramada, iki yağ tenekesi içerisinde streç film ile sarılarak gizlenmiş 6 parça halinde toplam 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden O.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen M.R. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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