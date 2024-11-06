Batman'da 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Aramada, iki yağ tenekesi içerisinde streç film ile sarılarak gizlenmiş 6 parça halinde toplam 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde şüpheli bir araçta arama yaptı.

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